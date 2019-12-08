У Мексиці біля президентської резиденції сталася стрілянина, є загиблі

Ще дві людини отримали поранення
У перестрілці біля Національного палацу Мексики, президентської резиденції, загинули чотири людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Наголошується, що президент Андрес Мануель Лопес Обрадор подорожував за межами Мехіко в суботу.
За попередніми даними, озброєний чоловік увійшов до будівлі на маленькій вулиці біля палацу. Після того, як дві людини в будівлі дорікнули, чоловік витягнув пістолет і відкрив вогонь. Коли приїхала поліція, виявила чотирьох чоловік з вогнепальними пораненнями, які лежали у дворі будівлі. Стрілка ліквідували.
Нагадаємо, в п'ятницю вранці, 6 грудня, на військово-морській базі в Пенсаколі, штат Флорида, США сталася стрілянина. Тоді одна людина загинула, ще сім людей отримали поранення. Офіс шерифа округу Ескамбія повідомляв, що стрілець був застрелений. Ворота NASP на той момент були захищені через повідомлення про активну стрільбу.
РБК-Україна писало, що четверо осіб загинули внаслідок перестрілки, виникла після пограбування ювелірного магазину.