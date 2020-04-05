В Мексике в перестрелке преступных группировок погибли 19 человек

В Мексике в результате столкновения преступных группировок погибли девятнадцать человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Перестрелка произошла в приграничном с США мексиканском штате Чиуауа.

Отмечается, что службы безопасности, которые прибыли на место столкновения после сообщений о вооруженном конфликте, обнаружили 18 тел гражданских лиц.

Один раненный участник перестрелки был доставлен в больницу города Куаутемок, где скончался.

На месте столкновения изъяты 18 единиц огнестрельного оружия, две гранаты и два автомобиля. На месте преступления работают эксперты и следователи генпрокуратуры штата.

Напомним, ранее в американском городе Кливленд, штат Огайо члены двух байкерских клубов устроили стрельбу. В результате инцидента один человек погиб и по меньшей мере 17 получили ранения.

В Париже 8 марта неизвестный открыл стрельбу на территории мечети, пострадал один человек.

Как писало РБК-Украина, 2 марта в Маниле (столица Филиппин) уволенный с работы охранник открыл стрельбу в дорогом торговом центре V-Mall. Он ранил по меньшей мере одного человека и еще около 30 взял в заложники. Вооруженная полиция и спецназ провели спецоперацию по освобождению заложников.