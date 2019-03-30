В Мексике отреагировали на угрозу Трампа закрыть границу

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Обрадор подчеркнул, что намерен сотрудничать с США

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор не намерен вступать в спор с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Exelsior.

Ранее Трамп пригрозил закрыть совместную границу из-за потока нелегальных мигрантов.

Кроме того, Обрадор подчеркнул, что намерен сотрудничать с Соединенными Штатами, поскольку Мексика хочет иметь хорошие отношения с правительством США.

Отмечено, что глава мексиканского МИД в ответ на слова Трампа заявил, что его страна - "отличный сосед США".

"Мексика не будет действовать на основании полученных угроз", - сообщил он в Twitter.

Напомним, ранее сообщалось, что Дональд Трамп пригрозил Мексике закрытием границы на следующей неделе.

Трамп подчеркнул, что Мексика должна немедленно прекратить проникновение нелегалов в США.

Как писало РБК-Украина, через подкоп под забором на границе с Мексикойна территорию США прошли 376 мигрантов.

Добавим, 2 января через границу Мексики с США в первые часы нового года попытались прорваться около 150 мигрантов, пограничники применили слезоточивый газ.