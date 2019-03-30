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У Мексиці відреагували на загрозу Трампа закрити кордон

Новини » Політика    30.03.2019 - 07:44
У Мексиці відреагували на загрозу Трампа закрити кордон
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Обрадор підкреслив, що має намір співпрацювати з США

Президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор не має наміру вступати в суперечку з президентом США Дональдом Трампом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Exelsior.

Раніше Трамп пригрозив закрити спільний кордон через потік нелегальних мігрантів.

Крім того, Обрадор підкреслив, що має намір співпрацювати зі Сполученими Штатами, оскільки Мексика хоче мати добрі відносини з урядом США.

Зазначено, що глава мексиканського МЗС у відповідь на слова Трампа заявив, що його країна - "чудовий сусід США".

"Мексика не буде діяти на підставі отриманих загроз", - повідомив він у Twitter.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Дональд Трамп пригрозив Мексиці закриттям кордону на наступному тижні.

Трамп підкреслив, що Мексика повинна негайно припинити проникнення нелегалів в США.

Як писало РБК-Украина, через підкоп під огорожею на кордоні з Мексикою на територію США пройшли 376 мігрантів.

Додамо, 2 січня через кордон Мексики з США в перші години нового року спробували прорватися близько 150 мігрантів, прикордонники застосували сльозогінний газ.

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