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В Мексике объявлен трехдневный траур по погибшим при обрушении метромоста

Новина українською → Мехико, Среда 05 мая 2021 06:12
В Мексике объявлен трехдневный траур по погибшим при обрушении метромоста Фото: место обрушения метромоста в Мехико (twitter.com/rosaicela)
Автор: Артур Родивилов

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор подписал указ о трехдневном трауре в память о погибших при обрушении метромоста в Мехико. Число жертв возросло до 27.

Об этом сообщается в Официальном вестнике федерации.

В соответствии с указом президента, государственные флаги Мексики должны быть приспущены. Указ вступает в силу со дня опубликования, он будет действовать до 7 мая включительно.

"Трехдневный национальный траур объявлен в связи с трагедией, произошедшей на линии 12 коллективной транспортной системы метро Мехико 3 мая 2021 года", - говорится в тексте документа.

Напомним, ранее сообщалось, что в столице Мексики рухнул метромост, когда по нему ехал поезд. Помимо погибших известно, что несколько десятков человек пострадали.

В поезде было довольно много людей, поскольку многие в это время возвращались с работы.

12-я линия метрополитена Мехико была введена в эксплуатацию осенью 2012 года. Поврежденная ветка частично прекращала работу осенью 2017 года после двух мощных землетрясений, а также в 2014 году, когда пришлось устранять недочеты при строительстве.

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