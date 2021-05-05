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У Мексиці оголошено триденну жалобу за загиблими при обваленні метромосту

Новость на русском → Мехіко, Середа 05 травня 2021 06:12
У Мексиці оголошено триденну жалобу за загиблими при обваленні метромосту Фото: місце обвалення метромосту в Мехіко (twitter.com/rosaicela)
Автор: Артур Родивилов

Президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор підписав указ про триденну жалобу в пам'ять про загиблих при обваленні метромосту в Мехіко. Кількість жертв зросла до 27.

Про це повідомляється в Офіційному віснику Федерації.

Відповідно до указу президента, державні прапори Мексики мають бути приспущені. Указ набирає чинності з дня опублікування, він діятиме до 7 травня включно.

"Триденний національний траур оголошений у зв'язку з трагедією, що сталася на лінії 12 колективної транспортної системи метро Мехіко 3 травня 2021 року", - йдеться в тексті документа.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у столиці Мексики впав метроміст, коли по ньому їхав потяг. Крім загиблих відомо, що кілька десятків людей постраждали.

У поїзді було досить багато людей, оскільки багато в цей час поверталися з роботи.

12-а лінія метрополітену Мехіко була введена в експлуатацію восени 2012 року. Пошкоджена гілка частково припиняла роботу восени 2017 року після двох потужних землетрусів, а також в 2014 році, коли довелося усувати недоліки при будівництві.

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