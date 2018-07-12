В Мексике обрушилось здание торгового центра

Обрушился фрагмент здания торгового центра La Plaza Artz Pedregal

Сегодня, в четверг 12 июля, в столице Мексики Мехико обрушился торговый центр. Об этом сообщает Reuters.

Как сообщается, обвал произошел днем. Фрагмент здания торгового центра La Plaza Artz Pedregal развалился за несколько секунд.

Tras el derrumbe registrado esta mañana en la plaza comercial Artz Pedregal, las autoridades indicaron que no hay lesionados y quedaron suspendidas las actividades del lugar. pic.twitter.com/nH1iXzalt1 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) 12 июля 2018 г.

Начальник отдела гражданской защиты Мехико Фаусто Луго сказал, что экспертам придется провести расследование, связан ли обвал сдания с проектированием, конструкцией или материалами, которые использовались при строительстве торгового центра.

Las autoridades indican que, debido al derrumbe de una parte de la estructura del centro comercial Artz Pedregal, no hay lesionados, hasta el momento.

En estas imágenes se observa que ya se encontraba acordonada la zona mientras sucedía el colapso.



Video vía @SkyAlertMx pic.twitter.com/hyZ29JdiK4 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) 12 июля 2018 г.

Напомним, 6 июля в Нежине (Черниговская область) погибло трое детей в результате обвала бетонной плиты.

Как сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), в двухэтажном недостроенном здании обрушилась плита перекрытия, в результате чего погибли три ребенка. Отмечается, детям было по 14 и 12 лет.