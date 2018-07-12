В Мексике обрушилось здание торгового центра

Новости Происшествия 12.07.2018 - 22:02
Фото: разрушенное здание (twitter.com/TheLens)twitter.com/AztecaNoticias
Фото: разрушенное здание (twitter.com/TheLens)twitter.com/AztecaNoticias

Обрушился фрагмент здания торгового центра La Plaza Artz Pedregal

Сегодня, в четверг 12 июля, в столице Мексики Мехико обрушился торговый центр. Об этом сообщает Reuters.

Как сообщается, обвал произошел днем. Фрагмент здания торгового центра La Plaza Artz Pedregal развалился за несколько секунд.

Начальник отдела гражданской защиты Мехико Фаусто Луго сказал, что экспертам придется провести расследование, связан ли обвал сдания с проектированием, конструкцией или материалами, которые использовались при строительстве торгового центра.

Напомним, 6 июля в Нежине (Черниговская область) погибло трое детей в результате обвала бетонной плиты.

Как сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), в двухэтажном недостроенном здании обрушилась плита перекрытия, в результате чего погибли три ребенка. Отмечается, детям было по 14 и 12 лет.

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Теги:  Мексика,  обвал  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС