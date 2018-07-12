У Мексиці обвалилася будівля торгового центру

Обвалився фрагмент будівлі торгового центру La Plaza Artz Pedregal

Сьогодні, в четвер 12 липня, в столиці Мексики Мехіко обвалився торговий центр. Про це повідомляє Reuters.

Як повідомляється, обвал стався вдень. Фрагмент будівлі торгового центру La Plaza Artz Pedregal розвалився за кілька секунд.

Tras el derrumbe registrado esta mañana en la plaza comercial Artz Pedregal, las autoridades indicaron que no hay lesionados y quedaron suspendidas las actividades del lugar. pic.twitter.com/nH1iXzalt1 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) 12 липня 2018 р.

Начальник відділу цивільного захисту Мехіко Фаусто Луго сказав, що експертам доведеться провести розслідування, чи пов'язаний обвал будівлі з проектуванням, конструкцією чи матеріалами, які використовувалися при будівництві торгового центру.

Las autoridades indican que, debido al derrumbe de una parte de la estructura del centro comercial Artz Pedregal, no hay lesionados, hasta el momento.

En estas imágenes se observa que ya se encontraba acordonada la zona mientras sucedía el colapso.



Video vía @SkyAlertMx pic.twitter.com/hyZ29JdiK4 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) 12 липня 2018 р.

Нагадаємо, 6 липня в Ніжині (Чернігівська область) загинуло троє дітей в результаті обвалу бетонної плити.

Як повідомили в прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ГСЧС), в двоповерховій недобудованій будівлі обрушилася плита перекриття, в результаті чого загинули три дитини. Відзначається, дітям було по 14 і 12 років.