У Мексиці обвалилася будівля торгового центру

Новини Надзвичайні події 12.07.2018 - 22:02
Фото: зруйнована будівля (twitter.com/TheLens)twitter.com/AztecaNoticias
Фото: зруйнована будівля (twitter.com/TheLens)twitter.com/AztecaNoticias

Обвалився фрагмент будівлі торгового центру La Plaza Artz Pedregal

Сьогодні, в четвер 12 липня, в столиці Мексики Мехіко обвалився торговий центр. Про це повідомляє Reuters.

Як повідомляється, обвал стався вдень. Фрагмент будівлі торгового центру La Plaza Artz Pedregal розвалився за кілька секунд.

Начальник відділу цивільного захисту Мехіко Фаусто Луго сказав, що експертам доведеться провести розслідування, чи пов'язаний обвал будівлі з проектуванням, конструкцією чи матеріалами, які використовувалися при будівництві торгового центру.

Нагадаємо, 6 липня в Ніжині (Чернігівська область) загинуло троє дітей в результаті обвалу бетонної плити.

Як повідомили в прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ГСЧС), в двоповерховій недобудованій будівлі обрушилася плита перекриття, в результаті чого загинули три дитини. Відзначається, дітям було по 14 і 12 років.

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Теги:  Мексика,  обвал  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС