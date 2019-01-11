ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Мексика заплатить за стіну, - Трамп

Новини » Політика    11.01.2019 - 14:31
Мексика заплатить за стіну, - Трамп
Фото: Дональд Трамп (twitter.com/realDonaldTrump)

За словами глави США, нова торговельна угода з Мексикою вигідніше на мільярд доларів на рік і оплатить будівництво стіни

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив про підписання нової торгової угоди з Мексикою. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter Трампа.

За його словами, ця угода на мільярд доларів на рік вигідніше старої угоди NAFTA (угода про північноамериканську зону вільної торгівлі).

Мексика заплатить за стіну, - Трамп

"Я часто говорив під час мітингів, з невеликими варіаціями, що "Мексика заплатить за стіну". Ми щойно підписали новий відмінний торговий контракт з Мексикою. Він на мільярд доларів на рік вигідніше, ніж дуже погана угода NAFTA, на зміну якій він прийшов", - зазначив американський лідер.

Нагадаємо, 30 листопада 2018 року президенти США і Мексики Дональд Трамп і Енріке Пенья Ньєто і глава уряду Канади Джастін Трюдо на полях саміту "великої двадцятки" в Аргентині підписали нову торговельну угоду.

Як писало РБК-Україна, Трамп заявив, що може ввести у Штатах надзвичайний стан, щоб в обхід Конгресу отримати фінансування на будівництво прикордонної стіни з Мексикою, якщо йому не вдасться домовитися з демократами.

Додамо, американський лідер у четвер, 10 січня, анонсував, що летить у Техас - до стіни на кордоні з Мексикою, при цьому в Штатах триває третій тиждень "шатдауну", який виник через відмову Конгресу фінансувати виборчу обіцянку глави США щодо будівництва нової стіни.

Канада хоче чинити тиск на Трампа для зниження тарифів на метали, - Трюдо Трамп заявив, що має право оголосити надзвичайний стан в США
Новини України СтенаторговляМексикаДональд Трамп
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся