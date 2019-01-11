Мексика заплатить за стіну, - Трамп

Фото: Дональд Трамп (twitter.com/realDonaldTrump)

За словами глави США, нова торговельна угода з Мексикою вигідніше на мільярд доларів на рік і оплатить будівництво стіни

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив про підписання нової торгової угоди з Мексикою. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter Трампа.

За його словами, ця угода на мільярд доларів на рік вигідніше старої угоди NAFTA (угода про північноамериканську зону вільної торгівлі).

"Я часто говорив під час мітингів, з невеликими варіаціями, що "Мексика заплатить за стіну". Ми щойно підписали новий відмінний торговий контракт з Мексикою. Він на мільярд доларів на рік вигідніше, ніж дуже погана угода NAFTA, на зміну якій він прийшов", - зазначив американський лідер.

Нагадаємо, 30 листопада 2018 року президенти США і Мексики Дональд Трамп і Енріке Пенья Ньєто і глава уряду Канади Джастін Трюдо на полях саміту "великої двадцятки" в Аргентині підписали нову торговельну угоду.

Як писало РБК-Україна, Трамп заявив, що може ввести у Штатах надзвичайний стан, щоб в обхід Конгресу отримати фінансування на будівництво прикордонної стіни з Мексикою, якщо йому не вдасться домовитися з демократами.

Додамо, американський лідер у четвер, 10 січня, анонсував, що летить у Техас - до стіни на кордоні з Мексикою, при цьому в Штатах триває третій тиждень "шатдауну", який виник через відмову Конгресу фінансувати виборчу обіцянку глави США щодо будівництва нової стіни.