Мексика у вогні: країну охопив хаос через ліквідацію топ-ватажка наркокартелю

Фото: заворушення у Мексиці (з соцмереж)
Автор: Валерій Ульяненко

У Мексиці ліквідували Немесіо Осегеру - одного з найбільш розшукуваних наркоторговців світу, більш відомого як "Ель Менчо".

Експоліцейський Осегера був тіньовим лідером картелю "Нове покоління Халіско" (CJNG).

Військова операція проти наркоторговця відбулася на тлі кампанії тиску адміністрації президента США Дональда Трампа на уряд президентки Мексики щодо посилення боротьби з наркоторгівлею. За затримання "Ель Менчо" пропонувалась винагорода у 15 млн доларів.

"Операцію з його арешту очолило Міністерство оборони, і зрештою його вбили", - повідомило агентству одне з джерел.

Осегеру звинувачували в контрабанді великих партій кокаїну, фентанілу та метамфетаміну через південний кордон США.

Масштабні заворушення у Мексиці

Ліквідація Осегери спричинила заворушення у регіонах, які він контролював. Зокрема, озброєні угруповання заблокували дороги, підпалили транспорт, автозаправні станції, аптеки та магазини в багатьох районах штату Халіско, включно з Гвадалахарою та узбережжям до Пуерто-Вальярти.

Після подій у Халіско хвиля насильства охопила кілька сусідніх штатів. У Мічоакані наркоблокади зафіксовано щонайменше у 13 муніципалітетах:

  • Апатсінган;
  • Буенавіста;
  • Сальвадор Ескаланте;
  • Тангансікуаро;
  • Іштлан;
  • Екуандурео;
  • Чурінтсіо;
  • Самора;
  • Хікільпан;
  • Уруапан;
  • Ла-П’єдад;
  • Юрекуаро;
  • Хакона.

Губернатор Мічоакану Альфредо Рамірес Бедолья скликав екстрену нараду безпеки та віддав наказ щодо укріплення кордонів з Халіско, Гуанахуато і Колімою.

Нагадаємо, політика Трампа направлена на масштабну боротьбу з наркокартелями. Він залучив для цього тисячі моряків і направив їх до Латинської Америки та Карибського басейну.

У вересні минулого року уряд США повідомив про завдання удару по судну, підозрюваному у перевезенні наркотиків у міжнародних водах Південного Карибського моря. За даними американської влади, внаслідок атаки загинули 11 людей.

