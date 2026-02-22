Мексика в огне: страну охватил хаос из-за ликвидации топ-главаря наркокартеля

Экс-полицейский Осегера был теневым лидером картеля "Новое поколение Халиско" (CJNG).

Военная операция против наркоторговца состоялась на фоне кампании давления администрации президента США Дональда Трампа на правительство президента Мексики по усилению борьбы с наркоторговлей. За задержание "Эль Менчо" предлагалось вознаграждение в 15 млн долларов.

"Операцию по его аресту возглавило Министерство обороны, и в конце концов его убили", - сообщил агентству один из источников.

Осегеру обвиняли в контрабанде крупных партий кокаина, фентанила и метамфетамина через южную границу США.

Масштабные беспорядки в Мексике

Ликвидация Осегеры вызвала беспорядки в регионах, которые он контролировал. В частности, вооруженные группировки заблокировали дороги, подожгли транспорт, автозаправочные станции, аптеки и магазины во многих районах штата Халиско, включая Гвадалахару и побережье до Пуэрто-Вальярты.

После событий в Халиско волна насилия охватила несколько соседних штатов. В Мичоакане наркоблокады зафиксированы по меньшей мере в 13 муниципалитетах:

Апатсинган;

Буэнависта;

Сальвадор Эскаланте;

Тангансикуаро;

Иштлан;

Экуандурео;

Чуринсио;

Самора;

Хикильпан;

Уруапан;

Ла-Пьедад;

Юрекуаро;

Хакона.

Губернатор Мичоакана Альфредо Рамирес Бедолья созвал экстренное совещание безопасности и отдал приказ по укреплению границ с Халиско, Гуанахуато и Колимой.