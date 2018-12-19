ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Мексика косвенно оплачивает строительство стены на границе с США, - Трамп

Новости » Политика    19.12.2018 - 16:40
Мексика косвенно оплачивает строительство стены на границе с США, - Трамп
Фото: Дональд Трамп (twitter.com/realDonaldTrump)

Трамп в очередной раз заявил, что стена будет достроена

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что Мексика косвенно оплачивает строительство стены на границе стран. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter американского лидера.

По словам Трампа, Мексика платит посредством заключения нового торгового соглашения с США и Канадой (USMCA).

Мексика косвенно оплачивает строительство стены на границе с США, - Трамп

"Мексика платит (косвенно) за стену через новое USMCA, которое заключено вместо NAFTA!  Гораздо больше денег поступает в США. Из-за огромных опасностей на границе, включая крупномасштабный преступный и наркотический приток, военные США построят стену!" - написал американский президент.

Напомним, ранее Трамп заявил, что "Великая" стена на границе с Мексикой будет достроена. Он подчеркивал, что в случае, если демократы не дадут свои голоса за строительство стены, ее участки достроят военные.

Как писало РБК-Украина ранее, Трамп заявил, что южная граница США сейчас в безопасности, и отметил "фантастическую" работу пограничников и военных по защите границе.

Добавим, в начале августа президент США заявил, что строительство стены на границе с Мексикой уже началось. Трамп подчеркивал, что республиканцы "хотят сильные границы и отсутствие преступности", в то время как демократы "выступают за открытые границы".

Трамп обвинил Facebook, Twitter и Google в необъективности Трамп анонсировал отставку министра внутренних дел США
Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиСтенаМексикаДональд Трамп
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь