Мексика косвенно оплачивает строительство стены на границе с США, - Трамп

Фото: Дональд Трамп (twitter.com/realDonaldTrump)

Трамп в очередной раз заявил, что стена будет достроена

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что Мексика косвенно оплачивает строительство стены на границе стран. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter американского лидера.

По словам Трампа, Мексика платит посредством заключения нового торгового соглашения с США и Канадой (USMCA).

"Мексика платит (косвенно) за стену через новое USMCA, которое заключено вместо NAFTA! Гораздо больше денег поступает в США. Из-за огромных опасностей на границе, включая крупномасштабный преступный и наркотический приток, военные США построят стену!" - написал американский президент.

Напомним, ранее Трамп заявил, что "Великая" стена на границе с Мексикой будет достроена. Он подчеркивал, что в случае, если демократы не дадут свои голоса за строительство стены, ее участки достроят военные.

Как писало РБК-Украина ранее, Трамп заявил, что южная граница США сейчас в безопасности, и отметил "фантастическую" работу пограничников и военных по защите границе.

Добавим, в начале августа президент США заявил, что строительство стены на границе с Мексикой уже началось. Трамп подчеркивал, что республиканцы "хотят сильные границы и отсутствие преступности", в то время как демократы "выступают за открытые границы".