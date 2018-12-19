Мексика побічно оплачує будівництво стіни на кордоні зі США, - Трамп

Фото: Дональд Трамп (twitter.com/realDonaldTrump)

Трамп у черговий раз заявив, що стіна буде добудована

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що Мексика побічно оплачує будівництво стіни на кордоні країн. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter американського лідера.

За словами Трампа, Мексика платить шляхом укладення нової торгової угоди з США і Канадою (USMCA).

"Мексика платить (опосередковано) за стіну через нову USMCA, що укладена замість NAFTA! Набагато більше грошей надходить у США. Через величезні небезпеки на кордоні, включаючи великомасштабний злочинний і наркотичний приплив, військові США побудують стіну!" - написав американський президент.

Нагадаємо, раніше Трамп заявив, що "Велика" стіна на кордоні з Мексикою буде добудована. Він підкреслював, що в разі, якщо демократи не дадуть свої голоси за будівництво стіни, її ділянки добудують військові.

Як писало РБК-Україна раніше, Трамп заявив, що південний кордон США зараз 3у безпеці, і відзначив "фантастичну" роботу прикордонників і військових щодо захисту кордону.

Додамо, на початку серпня президент США заявив, що будівництво стіни на кордоні з Мексикою вже почалося. Трамп підкреслював, що республіканці "хочуть сильні кордони і відсутність злочинності", у той час як демократи "виступають за відкриті кордони".