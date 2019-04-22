ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Механизм распределения эконалога нужно менять, - ассоциация экологов Украины

Новости » Общество    22.04.2019 - 17:30
Механизм распределения эконалога нужно менять, - ассоциация экологов Украины
Фото: Людмила Цыганок (facebook.com/cyganok.mila)

Эксперт отметила, что эконалог в Украине растет

Действующая система распределения экологического налога в Украине неэффективна и требует изменений. Об этом рассказала президент Профессиональной ассоциации экологов Украины и шеф-редактор "Еcobusiness. Экология предприятия" Людмила Цыганок в ходе IV Всеукраинского Еcoforum-2019, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Обозреватель".

По словам эксперта, эконалог в Украине растет, и бизнес относится к этому с пониманием, однако в течение последних несколько лет этот налог превратился в совершенно стандартный фискальный инструмент.

"Что это означает? Абсолютно все средства, которые предприятия платят за пользование недрами и разнообразными природными ресурсами, они не идут на их обновление, ведь деньги принимает общий бюджет, и неизвестно куда они потом используются", - заявила эксперт.

По ее словам, лишь небольшая часть средств, которую госбюджет получает от эконалога, использована на природоохранные мероприятия.

"А это значит, что экологический налог теряет свое целевое назначение, ведь средства, которые платит каждое предприятие, должны восстанавливать окружающую среду и компенсировать то вредное влияние, которое осуществляют предприятия. Но сейчас этот инструмент абсолютно не выполняет свою роль", - пояснила Цыганок.

Как отмечается, в настоящее время Профессиональная ассоциация экологов поднимает вопрос на самом высоком уровне, чтобы изменить механизм распределения экологического налога в Украине.

"Уже есть четыре законопроекта, все они лежат в Верховной раде, а бизнес продолжает поднимать этот вопрос. Потому что, пока мы не объединим усилия, и не поднимем на достаточный уровень сознание всего общества, мы не сможем этот вопрос сдвинуть с мертвой точки", - сказала эколог.

"Профессиональное сообщество склоняется к тому, чтобы хотя бы часть средств, которые компенсируются экологическим налогом, возвращались на природоохранные мероприятия, ведь только тогда мы сможем понимать, что "зеленые" средства выполняют свою роль, а не являются только фискальным инструментом", - добавила она.

Как отмечается, экологический налог, который платят предприятия для поддержки экологии зачастую "размывается" и используется не по назначению.

Государство должно обеспечить целевое использование эконалога, - нардеп ГФС назвала последний день уплаты налогов в апреле
Выборы 2019 Результаты выборов президента Украины Выборы 2019: как прошел второй тур голосования
Новости Украины экологияНалоги
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь