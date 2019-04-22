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Механізм розподілу екоподатку потрібно змінювати, - асоціація екологів України

Новини » Суспільство    22.04.2019 - 17:30
Механізм розподілу екоподатку потрібно змінювати, - асоціація екологів України
Фото: Людмила Циганок (facebook.com/cyganok.mila)

Експерт зазначила, що екоподаток в Україні зростає

Діюча система розподілу екологічного податку в Україні неефективна і потребує змін. Про це розповіла президент Професійної асоціації екологів України та шеф-редактор "Еcobusiness. Екологія підприємства" Людмила Циганок в ході IV Всеукраїнського Еcoforum-2019, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Обозреватель". 

За словами експерта, екоподаток в Україні зростає, і бізнес ставиться до цього з розумінням, однак протягом останніх кілька років цей податок перетворився в абсолютно стандартний фіскальний інструмент.

"Що це означає? Абсолютно всі кошти, які підприємства сплачують за користування надрами та різноманітними природніми ресурсами, вони не йдуть на їх поновлення, адже гроші приймає загальний бюджет, і невідомо куди вони потім використовуються", - заявила експерт.

За її словами, лише невеличка частина коштів, яку держбюджет отримує від екоподатку, використана на природоохоронні заходи.

"А це значить, що екологічний податок втрачає своє цільове призначення, адже кошти, які сплачує кожне підприємство, повинні відновлювати довкілля та компенсувати той шкідливий вплив, який провадять підприємства. Але наразі цей інструмент абсолютно не виконує свою роль", - пояснила Циганок.

Як зазначається, наразі Професійна асоціація екологів піднімає питання на найвищому рівні, аби змінити механізм розподілу екологічного податку в Україні.

"Вже є чотири законопроекти, всі вони лежать у Верховній раді, а бізнес продовжує підіймати це запитання. Тому що, доки ми не об'єднаємо зусилля, і не піднімемо на достатній рівень свідомість всього суспільства, ми не зможемо це питання здвинути з мертвої точки", - сказала еколог.

"Професійна спільнота схиляється до того, щоб хоча б частина коштів, які компенсуються екологічним податком, поверталися на природоохоронні заходи, адже лише тоді ми зможемо розуміти, що "зелені" кошти виконують свою роль, а не є лише фіскальним інструментом", - додала вона.

Як зазначається, екологічний податок, який сплачують підприємства для підтримки екології найчастіше "розмивається" і використовується не за призначенням.

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