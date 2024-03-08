Механізм економічного бронювання повинен прийматися у обговоренні з бізнесом, - експерт

"Якщо механізм економічного бронювання не буде суспільно прийнятним, він буде обходитися, уникатися, буде відбуватися тінізація цієї сфери і т.д. Тому, безумовно, тут має бути прямий контакт представників влади і реальних роботодавців. Кожен роботодавець має запропонувати публічно свою пропозицію, а представники влади - свою. Тоді знаходиться компромісний варіант, так звана золота середина, яка влаштує і одних, і інших. Такий механізм буде працювати. Якщо ж це буде нав’язано будь-якою стороною - працювати це не буде", - зауважив Новак.

Водночас, він підкреслив: найефективнішим механізмом мобілізації є мотиваційний, причому мотивація на добровільну мобілізацію - не лише гарні умови для військовослужбовців.

"Гарні умови складаються з трьох частин. Перше - це висока зарплата. Друге - медичне страхування всієї сім’ї. І третє - це забезпечення житлом. Мотиваційні механізми на мобілізацію будуть працювати набагато ефективніше, ніж спроби силового затягування людей. Той, хто мобілізується добровільно, з розумінням, для чого він це робить, завжди буде ефективнішим, ніж той, кого затягнули силою", - резюмував Новак.

Раніше Європейська бізнес асоціація також закликала українську владу створити дійсно працюючі, збалансовані норми мобілізації, які не паралізують роботу частини країни, та її економіки.