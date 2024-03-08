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Механизм экономического бронирования должен приниматься в обсуждении с бизнесом, - эксперт

Пятница 08 марта 2024 12:21
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Механизм экономического бронирования должен приниматься в обсуждении с бизнесом, - эксперт Фото: механизм экономического бронирования должен приниматься в обсуждении с бизнесом (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Для того чтобы ввести общественно приемлемый механизм экономического бронирования, власти должны провести прямые обсуждения с бизнесом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета экономистов Андрея Новака.

"Если механизм экономического бронирования не будет общественно приемлемым, он будет обходиться, избегаться, будет происходить тенизация этой сферы и т.д. Поэтому, безусловно, здесь должен быть прямой контакт представителей власти и реальных работодателей. Каждый работодатель должен предложить публично свое предложение, а представители власти - свою. Тогда находится компромиссный вариант, так называемая золотая середина, которая устроит и тех, и других. Такой механизм будет работать. Если же это будет навязано любой стороной - работать это не будет", - отметил Новак.

В то же время он подчеркнул: наиболее эффективным механизмом мобилизации является мотивационный, причем мотивация на добровольную мобилизацию - не только хорошие условия для военнослужащих.

"Хорошие условия состоят из трех частей. Первое - это высокая зарплата. Второе - медицинское страхование всей семьи. И третье - это обеспечение жильем. Мотивационные механизмы на мобилизацию будут работать гораздо эффективнее, чем попытки силовой затяжки людей. Мобилизующийся добровольно , с пониманием, для чего он это делает, всегда будет эффективнее того, кого затянули силой", - резюмировал Новак.

Ранее Европейская бизнес ассоциация также призвала украинские власти создать действительно работающие, сбалансированные нормы мобилизации, не парализующие работу части страны и ее экономики.

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