Meest China змінює логістику через атаки: що буде з термінами доставки

Унаслідок атак Meest China змінили підходи до роботи, зокрема скоротили час перебування товарів на складах.

''Прагнемо організовувати логістику таким чином, щоб вантажі після надходження якнайшвидше передавалися кінцевим отримувачам. Для цього перебудували систему сповіщень клієнтів та алгоритм обробки вантажів на транзитних складах'', – розповів Вʼячеслав Лисенко.

За його словами, це дозволило майже вдвічі збільшити частку комерційних замовлень, які відвантажуються день у день із транзитного складу в Україні кінцевому отримувачу. Якщо рік тому цей показник становив близько 40%, то зараз він зріс до 70–75%. До кінця року компанія прагне довести його до понад 90%.

''Це дозволяє не лише прискорити поставки, а й суттєво знизити ризики, пов’язані зі зберіганням товарів в умовах постійної загрози обстрілів'', – зазначив Лисенко.

У Meest China також переглянули систему страхування вантажів із підрядниками, які надають логістичні послуги. Деякі з них змінили умови співпраці та почали надавати повне страхування вантажів, включно з воєнними ризиками.

''Це дозволяє нам у разі настання страхового випадку повністю відшкодувати вартість товарів, що були пошкоджені або знищені'', – пояснив акціонер Meest China.

Через безпекові ризики компанія за можливості переміщує транспорт у регіони, де кількість повітряних тривог менша, щоб прискорити проходження прикордонних пунктів пропуску.

''Довгострокові відносини із перевізниками дозволяють нам дуже швидко змінювати маршрути в залежності від ситуації'', – сказав Лисенко.

Він додав, що якщо через зміну маршруту витрати на логістику зростають, Meest China покриває їх самостійно в межах встановленого тарифу. Вартість послуг для клієнтів через це не змінюють.

Водночас подальші атаки на склади та логістичну інфраструктуру можуть змінити розташування ключових логістичних хабів. За словами Лисенка, вони зміщуються на захід України, а поблизу кордонів із Польщею, Угорщиною та Румунією, а також на території цих країн очікується активний розвиток складської інфраструктури.

''Атаки на склади та логістику по всій країні зміщують ключові логістичні хаби на захід'', – зазначив він.

Для кількох бізнес-клієнтів Meest China вже запровадила формат роботи із закордонним складом. Товари зберігатимуться у Польщі, а в Україну їх завозитимуть на запит клієнта в необхідній кількості.

За словами Лисенка, найбільш відчутним для кінцевого споживача наслідком обстрілів та трансформації логістики можуть стати затримки в доставці відправлень. Щоб зменшити їхній вплив, компанія працює над прискоренням ''першої милі'' доставки.

''Ми активно працюємо над прискоренням ''першої милі'' доставки, щоб створити запас у 1–2 дні та зменшити затримки, спричинені труднощами в Україні'', – розповів акціонер Meest China.