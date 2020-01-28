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Меджліс збирає марш на Крим і назвав дату перетину адмінкордону

Новини » Політика     28.01.2020 - 12:25
Меджліс збирає марш на Крим і назвав дату перетину адмінкордону
Фото: Рефат Чубаров (РБК-Україна)

Марш на Крим має намір перетнути адміністративний кордон 3 травня

Учасники маршу на Крим планують 3 травня 2020 року перетнути адміністративний кордон з півостровом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова.

За його словами, в офісі Меджлісу відбулася нарада штабу з організації підготовки та проведення міжнародної мирної акції "Мир проти насильства і окупації. Марш гідності". Він також зазначив, що склад штабу буде оприлюднений трохи пізніше.

"Учасники наради визначили 3 травня 2020 датою перетину учасниками міжнародної ненасильницької мирної акції "Мир проти насильства і окупації. Марш гідності" адміністративної лінії між Херсонською областю та тимчасово окупованим Кримом", - додав Чубаров.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Меджліс планує мирну ходу на Кримський півострів. Чубаров підкреслював, що акція буде проведена у вигляді ходи з материкової частини України на півострів. Він вважає, що марш на Крим поверне Російську Федерацію в правові рамки для виконання міжнародних рішень щодо українського півострова.

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