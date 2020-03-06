Меджліс відреагував на заяву Шмигаля про поставки води до Криму

Фото: Рефат Чубаров (РБК-Україна)

Чубаров різко розкритикував слова нового прем'єра

Заява нового прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля про необхідність поставок води до Криму є "підлим ударом в спину тим, не змирився з окупацією". Про це у Facebook заявив глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

Зокрема, Чубаров назвав слова Шмигаля "капітуляційною заявою", яка дезорієнтує міжнародні організації та міжнародних партнерів, які виступають на підтримку України.

"Насправді, будь-які поступки Росії з боку України або її міжнародних партнерів тільки підсилюють репресивну політику Кремля щодо громадян України, які проживають у тимчасово окупованому Криму, в першу чергу проти кримськотатарського народу", - зазначив Чубаров.

За його словами, відновлення водопостачання Криму по Північно-Кримському каналу необхідно Росії для розширення своєї присутності в Криму, а також для облаштування нових поселень, щоб витіснити кримських татар.

Відзначимо, у вчорашньому ефірі програми "Право на владу" Шмигаль заявив, що воду в окупований Крим потрібно подавати, тому що Крим - це Україна і там живуть українці. Пізніше він уточнив, що поставки неможливі до завершення окупації півострова.

Сьогодні у Верховній Раді він зазначив, що Україна не буде поставляти до Криму воду для промислових і військових потреб. При цьому можливі гуманітарні поставки.