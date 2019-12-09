Меджлис обсудил аннексию Крыма с послом Франции

Фото: Рефат Чубаров (РБК-Украина)

На встрече обсудили освобождение украинских политзаключенных

В офисе Меджлиса крымскотатарского народа в Киеве обсудили аннексию Крыма с послом Франции Этьеном де Понсеном. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым.Реалии".

По словам главы Меджлиса Рефата Чубарова, на встрече обсудили возможные шаги на пути освобождения украинских политзаключенных и восстановления территориальной целостности Украины.

"В ходе беседы стороны обменялись мнениями о текущей ситуации во временно оккупированном Крыму с правами человека, кричащими ограничениями свободы слова, гонениями и преследованиями крымскотатарских активистов и членов их семей. Обсудили также возможные шаги на пути освобождения украинских политзаключенных, восстановления территориальной целостности Украины в ее международно-признанных границах, включая Крым", - написал Чубаров.

Отметим, что на встрече присутствовали лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев и члены Меджлиса Ильми Умеров, Риза Шевкиев, Эскендер Бариев и Гаяна Юксель.

Напомним, Чубаров планирует провести мирное шествие с материковой территории Украины на Крымский полуостров. Меджлис планирует организовать международную ненасильственную мирную акцию "Мир - против насилия и оккупации. Марш достоинства". По его словам, после аннексии Крыма Россия не выполнила ни одного международного решения, и такая акция поможет вернуть ее в правовые рамки. Также Чубаров отметил, что на данный момент уже создан штаб по организации марша.

Как сообщало РБК-Украина, по словам Чубарова, российская делегация в ОБСЕ добивается исключения из текста резолюции по ситуации в Украине любых упоминаний аннексированного Крыма. В Меджлисе призвали ОБСЕ не поддаваться на манипуляции Москвы.