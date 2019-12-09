Меджліс обговорив анексію Криму з послом Франції

Фото: Рефат Чубаров (РБК-Україна)

На зустрічі обговорили звільнення українських політв'язнів

В офісі Меджлісу кримськотатарського народу в Києві обговорили анексію Криму з послом Франції Етьєном де Понсеном. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим.Реалії".

За словами голови Меджлісу Рефата Чубарова, на зустрічі обговорили можливі кроки на шляху звільнення українських політв'язнів і відновлення територіальної цілісності України.

"Під час бесіди представники обмінялися думками щодо поточної ситуації в анексованому Криму з правами людини, кричущими обмеженнями свободи слова, переслідуваннями кримськотатарських активістів та членів їх сімей. Обговорили також можливі кроки на шляху звільнення українських політв'язнів, відновлення територіальної цілісності України в її міжнародно-визнаних кордонах, включаючи Крим", - написав Чубаров.

Зазначимо, що на зустрічі були присутні лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв і члени Меджлісу Ільмі Умеров, Риза Шевко, Ескендер Барієв і Гаяна Юксель.

Нагадаємо, Чубаров планує провести мирну ходу з материкової території України на Кримський півострів. Меджліс планує організувати міжнародну ненасильницьку мирну акцію "Світ - проти насильства і окупації. Марш гідності". За його словами, після анексії Криму Росія не виконала жодного міжнародного рішення, і така акція допоможе повернути її в правові рамки. Також Чубаров зазначив, що на даний момент вже створено штаб з організації маршу.

Як повідомляло РБК-Україна, за словами Чубарова, російська делегація в ОБСЄ добивається виключення з тексту резолюції щодо ситуації в Україні будь-яких згадок анексованого Криму. В Меджлісі ОБСЄ закликали не піддаватися на маніпуляції Москви.