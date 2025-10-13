Медведєв знову пригрозив Трампу через Tomahawk для України: що сказав цього разу

Дмитро Медведєв вважає, що погрози про передачу ракет «Томагавк» Україні – це такий самий блеф Трампа, як і американські підводні човни біля кордонів Росії. Але все може закінчитися дуже погано.

Не перші погрози Медвєдєва

У липні цього року Трамп переглянув свій попередній ультиматум Кремлю щодо мирної угоди з Україною. Президент США скоротив відведений термін із 50 до 10 днів - до 8 серпня. Тоді у Кремлі відповіли, що продовжують так звану "СВО", а Медведєв назвав вимогу Трампа "кроком до війни Росії та США".

У відповідь Трамп порадив Медведєву стежити за словами, і додав, що він "ступає на дуже небезпечну територію". На це Медвєдєв опублікував пост, у якому закликав американського президента згадати "свої улюблені фільми про "ходячих мерців", а також те, як може бути небезпечною неіснуюча в природі "мертва рука"".