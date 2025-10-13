UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

Медведєв знову пригрозив Трампу через Tomahawk для України: що сказав цього разу

Фото: Дмитро Медведєв (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв знову пригрозив президенту США Дональду Трампу через його готовність передати ракети Tomahawk Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Дмитро Медведєв вважає, що погрози про передачу ракет «Томагавк» Україні – це такий самий блеф Трампа, як і американські підводні човни біля кордонів Росії. Але все може закінчитися дуже погано.

Не перші погрози Медвєдєва

У липні цього року Трамп переглянув свій попередній ультиматум Кремлю щодо мирної угоди з Україною. Президент США скоротив відведений термін із 50 до 10 днів - до 8 серпня. Тоді у Кремлі відповіли, що продовжують так звану "СВО", а Медведєв назвав вимогу Трампа "кроком до війни Росії та США".

У відповідь Трамп порадив Медведєву стежити за словами, і додав, що він "ступає на дуже небезпечну територію". На це Медвєдєв опублікував пост, у якому закликав американського президента згадати "свої улюблені фільми про "ходячих мерців", а також те, як може бути небезпечною неіснуюча в природі "мертва рука"".

Трамп своєю чергою відповів на ядерні погрози Медведєва, наказавши розмістити "у відповідних регіонах" два атомні підводні човни.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дональд ТрампСполучені Штати АмерикиРосійська ФедераціяВійна в УкраїніДмитро Медведєв