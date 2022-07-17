Медведєв погрожує Україні "судним днем" у разі спроби звільнення Криму

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв продовжує погрожувати через український Крим. Цього ж разу заявив про нібито "судний день" для України у разі спроби звільнити півострів від окупантів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на російське видання " TACC ".

"У разі, якщо щось подібне станеться, для них усіх там одномоментно настане "судний день" - дуже швидкий і важкий. Сховатися буде дуже складно. Але вони продовжують провокувати такими заявами загальну ситуацію", - заявив Медведєв.

Водночас заступник голови Ради безпеки відзначив, що відмова України та НАТО "визнати Крим російським", є нібито системною загрозою для Росії.