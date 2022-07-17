ru ua
Нд, 17 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Медведєв погрожує Україні "судним днем" у разі спроби звільнення Криму

Новость на русском →
Неділя 17 липня 2022 16:03
Медведєв погрожує Україні "судним днем" у разі спроби звільнення Криму Фото: Дмитро Медведєв, заступник голови Ради безпеки Росії (Facebook)
Автор: Сергій Пишкін

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв продовжує погрожувати через український Крим. Цього ж разу заявив про нібито "судний день" для України у разі спроби звільнити півострів від окупантів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на російське видання "TACC".

"У разі, якщо щось подібне станеться, для них усіх там одномоментно настане "судний день" - дуже швидкий і важкий. Сховатися буде дуже складно. Але вони продовжують провокувати такими заявами загальну ситуацію", - заявив Медведєв.

Водночас заступник голови Ради безпеки відзначив, що відмова України та НАТО "визнати Крим російським", є нібито системною загрозою для Росії.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Медведєв не вперше вдається до погроз через Крим. Лише нещодавно він заявляв про ризик Третьої світової війни у разі звільнення українського півострова.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Україна Російська Федерація
NEWS
Екс-голова СБУ в Криму Кулінич на момент затримання був помічником Баканова, - джерела
Екс-голова СБУ в Криму Кулінич на момент затримання був помічником Баканова, - джерела
DAILY
Генерал армії США Марк Арнольд: Україна може перемогти Росію протягом року
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Генерал армії США Марк Арнольд: Україна може перемогти Росію протягом року