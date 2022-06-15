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Медведев пригрозил Украине из-за возможных поставок США газа по ленд-лизу

Фото: Дмитрий Медведев (facebook.com)
Автор: Наталия Гурковская

В России сомневаются, что Украина будет существовать через два года. Так в Кремле отреагировали на предложение Украины заключить с США соглашение о поставках газа по ленд-лизу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева.

"Видел сообщение, что Украина по ленд-лизу хочет получить от своих заокеанских хозяев СПГ с оплатой поставки через 2 года. Иначе предстоящей зимой просто замерзнет. Только вопрос. А кто сказал, что через два года Украина вообще будет существовать на карте мира?" - написал он в Telegram.

При этом, по мнению Медведева, "американцам уже все равно".

"Они (США, - ред.) настолько вложились в проект "анти-Россия", что все остальное для них пустяк…" - добавил он.

Ранее Медведев угрожал применением ядерного оружия. По его мнению, именно Запад начал против России proxy war ("войну за доверенностью"). А такой военный конфликт всегда риск перехода в полноценную войну с применением ядерного оружия.

Кроме того, по его словам, Крым в составе Украины будет "прямым хамством" территориальной целостности России. А угроза полуострову в составе РФ станет поводом для начала полноценной войны с Украиной.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

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Дмитрий Медведев