Медведев пригрозил Украине из-за возможных поставок США газа по ленд-лизу

"Видел сообщение, что Украина по ленд-лизу хочет получить от своих заокеанских хозяев СПГ с оплатой поставки через 2 года. Иначе предстоящей зимой просто замерзнет. Только вопрос. А кто сказал, что через два года Украина вообще будет существовать на карте мира?" - написал он в Telegram.

При этом, по мнению Медведева, "американцам уже все равно".

"Они (США, - ред.) настолько вложились в проект "анти-Россия", что все остальное для них пустяк…" - добавил он.