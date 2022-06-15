Медведєв пригрозив Україні через можливе постачання США газу за ленд-лізом

У Росії сумніваються, що Україна існуватиме через два роки. Так у Кремлі відреагували на пропозицію України укласти зі США угоду про постачання газу за ленд-лізом .

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника голови Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва.

"Бачив повідомлення, що Україна по ленд-лізу хоче отримати від своїх заокеанських господарів ЗПГ з оплатою поставки через 2 роки. Інакше цієї зими просто замерзне. Тільки питання. А хто сказав, що через два роки Україна взагалі існуватиме на карті світу?" - написав він у Telegram.

При цьому, на думку Медведєва, "американцям уже байдуже".

"Вони (США, - ред.) настільки вклалися в проект "анти-Росія", що все інше для них дрібниця ..." - додав він.