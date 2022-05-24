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В России назвали условие для полноценной войны с Украиной

Новина українською →
Москва, Вторник 24 мая 2022 14:38
В России назвали условие для полноценной войны с Украиной Фото: замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Крым в составе Украины будет "прямым хамством" территориальной целостности России. А угроза полуострову в составе РФ станет поводом для начала полноценной войны с Украиной.

Об этом заявил замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

"Полная автономия Крыма в составе Украины - это и вовсе прямое хамство в адрес России, угроза ее территориальной целостности и повод для начала полноценной войны. В России нет и никогда не будет политической силы, которая бы согласилась даже обсуждать судьбу Крыма. Это было бы просто национальным предательством", - заявил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что цена освобождения Крыма от российской оккупации - жизни сотни тысяч украинцев.

Отметим, за несколько дней до начала войны против Украины Владимир Путин выразил опасение, что Киев попробует вернуть Крым силовым путем.

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