Медведев пригрозил Молдове из-за желания присоединиться к санкциям против РФ

Молдова готова присоединиться к санкциям против России. В Кремле заявили, что ответ на это решение не заставит себя ждать.

"Теперь они побежали впереди паровоза. Пытаясь угодить своим новым хозяевам, не будучи в ЕС, готовы присоединиться к европейским санкциям против нашей страны. Ну что ж. Пусть попробуют. Тогда они могут быть уверены на 100% в том, что не получат от нас не только "дорогих" энергических и других ресурсов, а вообще никаких. Пусть насладятся санкциями, еще не попав в ЕС", - заявил он.

По словам Медведева, набравшая скорость девальвация молдавской государственности проходит по украинским лекалам - во главу угла ставится ненависть к России.

"Если начнется серьезная заваруха вокруг аншлюса Молдовы Румынией, следует иметь в виду, что в Приднестровье проживает около 220 тысяч граждан России…" - добавил он.