Медведєв пригрозив Молдові через бажання приєднатися до санкцій проти РФ

Молдова готова долучитися до санкцій проти Росії. У Кремлі заявили, що на це рішення не змусить себе чекати.

"Тепер вони побігли попереду паровозу. Намагаючись потрапити своїм новим господарям, не будучи в ЄС, готові приєднатися до європейських санкцій проти нашої країни. Ну що ж. Нехай спробують. Тоді вони можуть бути впевнені на 100% у тому, що не отримають від нас не лише "дорогих" енергійних та інших ресурсів, а взагалі ніяких. Нехай насолодяться санкціями, ще не потрапивши до ЄС", - заявив він.

За словами Медведєва, девальвація молдавської державності, що набрала швидкість, проходить за українськими лекалами - на чільне місце ставиться ненависть до Росії.

"Якщо розпочнеться серйозна заваруха навколо аншлюсу Молдови Румунією, слід мати на увазі, що у Придністров'ї проживає близько 220 тисяч громадян Росії..." - додав він.