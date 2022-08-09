Медведев снова отличился циничным заявлением из-за слов Зеленского

Заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в очередной раз отличился циничным заявлением. В этот раз он отреагировал на заявление президента Украины Владимира Зеленского об ответственности россиян за войну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Медведева в Telegram .

"Последний раз такие идеи в отношении целого народа пытался реализовать Адольф Гитлер. Есть еще вопросы о природе украинской власти?", - написал Медведев.

В частности, он сравнил слова Зеленского с идеями немецкого диктатора Адольфа Гитлера.

Напомним, ранее Зеленский призвал Запад закрыть границы для всех россиян, добавив, что они несут ответственность за войну в Украине.

Ранее МИД Эстонии предложил включить в следующий пакет европейских санкций против России запрет на выдачу виз.

Но в Брюсселе утверждают, что полный запрет в отношении всех россиян будет противоречить политике ЕС.