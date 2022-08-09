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Медведєв знову відзначився цинічною заявою через слова Зеленського

Фото: заступник голови Ради Безпеки РФ Дмитро Медведєв (Facebook)
Автор: Валерія Поліщук

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв в черговий раз відзначився цинічною заявою. Цього разу він відреагував на заяву президента України Володимира Зеленського про відповідальність росіян за війну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Медведєва в Telegram.

Зокрема, він порівняв слова Зеленського з ідеями німецького диктатора Адольфа Гітлера.

"Останній раз такі ідеї щодо цілого народу намагався реалізувати Адольф Гітлер. Є ще питання про природу української влади?",- написав Медведєв.

Нагадаємо, раніше Зеленський закликав Захід закрити кордони для всіх росіян, додавши, що вони несуть відповідальність за війну в Україні.

Раніше МЗС Естонії запропонував включити в наступний пакет європейських санкцій проти Росії заборона на видачу віз.

Але в Брюсселі стверджують, що повна заборона щодо всіх росіян суперечитиме політиці ЄС.

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Володимир ЗеленськийДмитро МедведєвРосійська ФедераціяВійна Росії проти України