Медведев назвал устаревшей риторику Зеленского по минским соглашениям

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что желание Украины возобновить Минские соглашения сопровождаются устаревшей риторикой. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РосСМИ.

Российский премьер заявил, что власти Украины хотят возобновить определенные процессы на базе минских соглашений.

"В то же время это сопровождается весьма устаревшей и, скажем прямо, набившей оскомину риторикой: вот это, это, другое, третье", - сообщил Медведев.

Также он заявил, что украинские власти делают "очень противоречивые заявления".

Ранее РБК-Украина сообщало, что Медведев назвал недальновидным вывод Медведчука из переговоров. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что Украина может использовать любые каналы общения, но он считает "недальновидным" отрезать уже существующие, а также добавил, что при этом необходимо иметь несколько каналов, поэтому "недальновидно отрезать какие-либо из них"

Напомним, что секретарь СНБО Александр Данилюк заявил, что Виктор Медведчук выходит из состава украинской группы минских переговоров по мирному урегулированию ситуации на Донбассе. По словам Данилюка, персональный состав минских групп будет изменен, это произойдет в ближайшее время.