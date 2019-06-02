Медведєв назвав застарілою риторику Зеленського по мінським угодам

Прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв заявив, що прагнення України відновити Мінські угоди супроводжуються застарілої риторикою. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РосСМИ.

Російський прем'єр заявив, що влада України хоче відновити певні процеси на базі мінських угод.

"У той же час це супроводжується досить застарілою і, скажемо прямо, вже набившій оскому риторикою: ось це, це, інше, третє", - повідомив Медведєв.

Також він заявив, що українська влада робить "дуже суперечливі заяви".

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Медведєв назвав недалекоглядним висновок Медведчука з переговорів. Прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв заявив, що Україна може використовувати будь-які канали спілкування, але він вважає "недалекоглядним" відрізати вже існуючі, а також додав, що при цьому необхідно мати кілька каналів, тому "недалекоглядно відрізати які-небудь з них"

Нагадаємо, що секретар РНБО Олександр Данилюк заявив, що Віктор Медведчук виходить зі складу української групи мінських переговорів з мирного врегулювання ситуації на Донбасі. За словами Данилюка, персональний склад мінських груп буде змінено, це відбудеться найближчим часом.