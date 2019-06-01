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Медведев назвал недальновидным вывод Медведчука из переговоров

Новости » Политика    01.06.2019 - 14:45
Медведев назвал недальновидным вывод Медведчука из переговоров
Фото: Дмитрий Медведев (government.ru)

Премьер-министр РФ заявил, что это дело украинских властей

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что Украина может использовать любые каналы общения, но он считает "недальновидным" отрезать уже существующие. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РосСМИ.

Отвечая на вопрос о том, с кем говорить РФ после лишения Виктора Медведчука статуса переговорщика, Медведев заявил, что это дело украинской власти.

"Какие им удобны каналы, пусть такие и используют", - заявил премьер-министр РФ.

Он добавил, что при этом необходимо иметь несколько каналов, поэтому "недальновидно отрезать какие-либо из них". Медведев добавил, что в конечном счете это в руках украинского президента и новой власти.

Также он заявил, что Моква не прекращала каналы общения, а если Киев захочет, то они смогут их реанимировать.

Ранее РБК-Украина сообщало, что секретарь СНБО Александр Данилюк заявил, что Виктор Медведчук выходит из состава украинской группы минских переговоров по мирному урегулированию ситуации на Донбассе. По словам Данилюка, персональный состав минских групп будет изменен, это произойдет в ближайшее время.

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Новости Украины Виктор МедведчукДмитрий МедведевРоссийская Федерация
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