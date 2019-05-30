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Медведчук не будет участником минских переговоров по Донбассу, - СНБО

Новости » Общество    30.05.2019 - 23:26
Медведчук не будет участником минских переговоров по Донбассу, - СНБО
Фото: Виктор Медведчук (УНИАН)

В ближайшее время произойдет смена состава украинской группы на переговорах по Донбассу в Минске

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За життя" Виктор Медведчук, который ранее был участником минских переговоров по мирному урегулированию ситуации на Донбассе, выходит из состава украинской группы. Об этом сообщил секретарь СНБО Александр Данилюк в эфире "Право на власть" на 1+1, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Данилюка, персональный состав минский групп будет изменен. Это произойдет в ближайшее время.

"Был вопрос, я напомню, будет привлечено Медведчука до минского процесса. Четкая позиция: мы не видим его участником минского процесса. Если он сам решает (что будет заниматься вопросом освобождением пленных, - ред.) - кто же будет его ограничивать? Но позицию государства я только что озвучил", - заявил Данилюк в ток-шоу.

Напомним, ранее глава Адмінтсрації президента Украины Андрей Богдан заявлял, что Медведчук не может представлять Украину в переговорах во время диалога с Россией относительно Донбасса.

Добавим, Богдан также во время бриінгу объяснил свои слова о референдуме относительно мирных переговоров с Россией. Он уточнил, что среди граждан должен быть проведен опрос относительно диалога с Российской Федерацией, а не референдум.

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