Медведев назвал условие продления транзита газа через Украину

Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что продление договоренностей о транзите российского газа через Украину должно быть основано на прагматизме и отказе от судебных споров. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

По его словам, Россия не отказывалась от пролонгации соответствующих договоров с Украиной и использования этого транзитного маршрута.

"Это сотрудничество должно быть прагматичным, оно должно быть основано на нормальных коммерческих отношениях, оно должно быть взаимовыгодным, там должны быть приемлемые тарифы", - заявил Медведев.

Кроме того, Медведев подчеркнул, что должно быть определено, "каким образом будет управляться газотранспортная система Украины", а также решен целый ряд других вопросов.

По словам премьер-министра РФ, транзит российского газа через Украину сохранится, если новая власть перейдет от политических спекуляций к прагматическим соображениям.

"Мы надеемся, что, во всяком случае, у нового руководства Украины прагматичные соображения, соображения, связанные с достижением нормальных договоренностей, основанных на прагматизме, возобладают над всякого рода политическими спекуляциями", - заявил Медведев.

Ранее РБК-Украина сообщало, что глава правления "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев прогнозирует возобновление переговоров между Украиной и РФ по новому контракту о транзите газа в июне. На результаты переговоров, по мнению главы НАК, ключевое влияние будут иметь Германия, непосредственное влияющая на запуск "Северного потока-2".

Ранее глава НАК "Нафтогаз Украина" Андрей Коболев заявил о том, что прекращение "Газпромом" транзита газа через Украину в январе 2020 года - вполне вероятный сценарий, и Украина готовится к нему.

Кроме того, Российская Федерация заинтересована в новом контракте на транзит газа по территории Украины на приемлемых экономических условиях и в соответствии с нормами международного права.