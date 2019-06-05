Медведєв назвав умову продовження транзиту газу через Україну

Прем'єр-міністр Російської Федерації Дмитро Медведєв заявив, що продовження домовленостей про транзит російського газу через Україну повинно бути засноване на прагматизмі і відмові від судових спорів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

За його словами, Росія не відмовлялася від пролонгації відповідних договорів з Україною і використання цього транзитного маршруту.

"Це співробітництво має бути прагматичним, воно повинне бути засноване на нормальних комерційних відносинах, воно має бути взаємовигідним, там повинні бути прийнятні тарифи", - заявив Медведєв.

Крім того, Медведєв підкреслив, що має бути визначено, яким чином буде управлятися газотранспортна система України", а також вирішено низку інших питань.

За словами прем'єр-міністра РФ, транзит російського газу через Україну збережеться, якщо нова влада перейде від політичних спекуляцій до прагматичних міркувань.

"Ми сподіваємося, що, у всякому разі, у нового керівництва України прагматичні міркування, міркування, пов'язані з досягненням нормальних домовленостей, заснованих на прагматизмі, запанують над всякого роду політичними спекуляціями", - заявив Медведєв.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що голова правління "Нафтогаз України" Андрій Коболєв прогнозує відновлення переговорів між Україною і РФ по новому контракту про транзит газу в червні. На результати переговорів, на думку глави НАК, ключове вплив будуть мати Німеччина, безпосередньо впливає на запуск "Північного потоку-2".

Раніше глава НАК "Нафтогаз Україна" Андрій Коболєв заявив про те, що припинення "Газпромом" транзиту газу через Україну в січні 2020 року - цілком імовірний сценарій, і Україна готується до нього.

Крім того, Російська Федерація зацікавлена в новому контракті на транзит газу по території України на прийнятних економічних умов і у відповідності з нормами міжнародного права.