В России назвали условия контракта на транзит газа по Украине

Фото: замминистра энергетики РФ Анатолий Яновский (minenergo.gov.ru)

В России заявили, что "Нафтогаз" предлагает условия вразрез с Третьим энергопакетом ЕС

Россия заинтересована в новом контракте на транзит газа по территории Украины на приемлемых экономических условиях и в соответствии с нормами международного права. Об этом заявил замминистра энергетики России Анатолий Яновский, передают российские СМИ.

По его словам, договоренности по дальнейшему транзиту не достигнуты, чему мешает якобы несправедливое решение арбитражного суда в Стокгольме. Кроме того, Янковский отметил, что украинская сторона предлагает фиксировать объемы транзита на тот или иной период времени, что противоречит установкам Третьего энергопакета ЕС, который требует распределять газотранспортные мощности по результатам соответствующих аукционов. В таких аукционах могут участвовать все заинтересованные лица.

"Мы, конечно, заинтересованы в дальнейшем использовании украинской газотранспортной системы, но на приемлемых для нас экономических условиях и в полном соответствии с нормами международного права", - подчеркнул Яновский.

Напомним, ранее глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев спрогнозировал, что возобновление переговоров между Украиной и Россией по новому контракту о транзите газа возможно после контактов Владимира Зеленского с Владимиром Путиным.

Отметим, Украина также ведет переговоры о закупке газа у США.