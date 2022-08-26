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Медведев назвал четыре основания для применения Россией ядерного оружия

Фото: заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев (facebook.com)
Автор: Елизавета Драбкина

В России заявляют, что могут применить ядерное оружие только в целях самообороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью заместителя главы Совета безопасности России Дмитрия Медведева французскому телеканалу LCI.

Медведев перечислил четыре основания, на которых РФ может применить ядерное оружие:

  1. Старт ядерных ракет противника,
  2. Применение им ядерного оружия,
  3. Нанесение удара по критической инфраструктуре, которая управляет ядерным оружием,
  4. или иные действия, которые грозят существованию России.

По его словам, на данный момент таких действий не происходит.

Также он отметил, что Россия пока не применяла в Украине тактическое ядерное оружие либо же оружие с обедненным ураном.

Напомним, ранее Медведев открыто угрожал европейским атомным электростанциям, заявляя о "новом Чернобыле".

Он также пригрозил Украине "судным днем", если наши военные попытаются освободить Крым от захватчиков.

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Российская ФедерацияДмитрий Медведев