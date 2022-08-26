RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Медведєв назвав чотири підстави для застосування Росією ядерної зброї

Фото: заступник голови Ради Безпеки Росії Дмитро Медведєв (facebook.com)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Росії заявляють, що можуть застосувати ядерну зброю тільки в цілях самооборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю заступника голови Ради безпеки Росії Дмитра Медведєва французькому телеканалу LCI.

Медведєв перерахував чотири підстави, на яких РФ може застосувати ядерну зброю:

  1. Старт ядерних ракет противника,
  2. Застосування ним ядерної зброї,
  3. Нанесення удару по критичній інфраструктурі, яка управляє ядерною зброєю,
  4. або інші дії, які загрожують існуванню Росії.

За його словами, наразі таких дій не відбувається.

Також він зазначив, що Росія поки не застосовувала в Україні тактичну ядерну зброю або ж зброю зі збідненим ураном.

Нагадаємо, раніше Медведєв відкрито погрожував європейським атомним електростанціям, заявляючи про "новий Чорнобиль".

Він також пригрозив Україні "судним днем", якщо наші військові спробують звільнити Крим від загарбників.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяДмитро Медведєв