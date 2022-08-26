Медведєв назвав чотири підстави для застосування Росією ядерної зброї

У Росії заявляють, що можуть застосувати ядерну зброю тільки в цілях самооборони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю заступника голови Ради безпеки Росії Дмитра Медведєва французькому телеканалу LCI.
Медведєв перерахував чотири підстави, на яких РФ може застосувати ядерну зброю:
За його словами, наразі таких дій не відбувається.
Також він зазначив, що Росія поки не застосовувала в Україні тактичну ядерну зброю або ж зброю зі збідненим ураном.
Нагадаємо, раніше Медведєв відкрито погрожував європейським атомним електростанціям, заявляючи про "новий Чорнобиль".
Він також пригрозив Україні "судним днем", якщо наші військові спробують звільнити Крим від загарбників.
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