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Медведев нафантазировал "полтора сценария" развития ситуации в Украине

Новина українською →
Москва, Четверг 25 августа 2022 13:42
Медведев нафантазировал "полтора сценария" развития ситуации в Украине Фото: заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россия продолжает исключать победу Украины в войне. При этом в Москве уверены, что есть всего "полтора сценария" развития ситуации в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя главы Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева в его Telegram-канале.

Он раскритиковал западных экспертов и политиков, которые дают прогнозы о победе Украины, и назвал их "враньем".

"Прогнозы победы строят в Киеве и в украинофильствующих странах Запада", - заявил Медведев.

Он считает, что есть "полтора сценария" развития ситуации. При этом Медведев традиционно заверил в успешности так называемой "спецоперации" РФ.

"Сценариев всего полтора. Первый - достижение всех целей СВО и недвусмысленное признание ее итогов в Киеве. Второй - военный переворот в Украине, а уже затем признание итогов спецоперации", - написал он.

Напомним, что Медведев ранее открыто угрожал европейским АЭС, заявляя о "новом Чернобыле".

Также он пригрозил Украине "судным днем", если наши бойцы попытаются освободить Крым от оккупантов.

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