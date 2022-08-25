Медведєв нафантазував "півтора сценарії" розвитку ситуації в Україні
Росія продовжує виключати перемогу України у війні. При цьому в Москві впевнені, що є всього "півтора сценарії" розвитку ситуації в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника голови Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва в його Telegram-каналі.
Він розкритикував західних експертів і політиків, які дають прогнози про перемогу України, і назвав їх "брехнею".
"Прогнози перемоги будують в Києві і в українофільствуючих країнах Заходу", - заявив Медведєв.
Він вважає, що є "півтора сценарії" розвитку ситуації. При цьому Медведєв традиційно запевнив в успішності так званої "спецоперації" РФ.
"Сценаріїв всього півтора. Перший - досягнення всіх цілей СВО і недвозначне визнання її підсумків у Києві. Другий - військовий переворот в Україні, а вже потім визнання підсумків спецоперації", - написав він.
Нагадаємо, що Медведєв раніше відкрито погрожував європейським АЕС, заявляючи про "новий Чорнобиль".
Також він пригрозив Україні "судним днем", якщо наші бійці спробують звільнити Крим від окупантів.
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