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"Медведев - клоун": в Европе ответили на угрозы экс-президента России

Новина українською →
Германия, Воскресенье 19 июня 2022 15:44
"Медведев - клоун": в Европе ответили на угрозы экс-президента России Фото: заместитель председателя Совбеза и экс-президент РФ Дмитрий Медведев (facebook.com/Dmitry.Medvedev)
Автор: Мария Кучерявец

Новый глава Мюнхенской конференции Кристоф Хойсген отреагировал на угрозы, которые в последнее время звучат из уст экс-президента России Дмитрия Медведева. Он назвал последнего клоуном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

С соответствующим заявлением Хойсген выступил на международном симпозиуме в городе Киль (Германия).

"Медведев сегодня - клоун, извините, что я должен произнести это вслух", - цитирует главу Мюнхенской конференции издание.

Угрозы Медведева

Отметим, что в последнее время Медведев действительно отличился резкими и угрожающими заявлениями в отношении Украины и ее западных партнеров.

Так, сегодня он заявил, что ЕС якобы "исчезнет раньше, чем примет в свой состав Украину".

Также Медведев резко отреагировал на планы Украины получать газ от США по ленд-лизу, заявив, что якобы "Украина будет существовать через два года".

На что в Офисе президента ему ответили, что "Украина была, есть и будет", а "где будет Медведев за 2 года - вопрос".

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