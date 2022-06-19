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"Медведєв - клоун": у Європі відповіли на погрози екс-президента Росії

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Німечччина, Неділя 19 червня 2022 15:44
"Медведєв - клоун": у Європі відповіли на погрози екс-президента Росії Фото: заступник голови Радбезу та екс-президент РФ Дмитро Медведєв (facebook.com/Dmitry.Medvedev)
Автор: Марія Кучерявець

Новий глава Мюнхенської конференції Крістоф Хойсген відреагував погрози, які останнім часом лунають з вуст екс-президента Росії Дмитра Мєдвєдєва. Він назвав останнього ніким іншим, як клоуном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.

З відповідною заявою Хойсген виступив на міжнародному симпозіумі в місті Кіль (Німеччина).

"Медведєв сьогодні - клоун, вибачте, що я повинен вимовити це вголос", - цитує главу Мюнхенської конференції видання.

Погрози Медведєва

Зазначимо, що останнім часом Медведєв дійсно відзначився різкими та погрозливими заявами щодо України та її західних партнерів.

Так, сьогодні він заявив, що ЄС нібито "зникне раніше, ніж прийме до свого складу Україну".

Також Мєдвєдєв різко відреагував на плани України отримувати газ від США по ленд-лізу, заявивши, що нібито "Україна існуватиме через два роки".

На що в Офісі президента йому відповіли, що "Україна була, є й буде", а "де буде Медведєв за 2 роки - питання".

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Дмитро Медведєв
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