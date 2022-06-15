"Где будет Медведев через 2 года - вопрос". Подоляк ответил на угрозы из-за ленд-лиза по газу

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк ответил на угрозы заместителя председателя СБ РФ Дмитрия Медведева о не существовании Украины через два года в контексте возможного ленд-лиза по газу из США. По его словам, такое мог сказать только "маленький человек с большими комплексами".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление в Twitter.