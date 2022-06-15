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"Где будет Медведев через 2 года - вопрос". Подоляк ответил на угрозы из-за ленд-лиза по газу

Новина українською →
Украина, Среда 15 июня 2022 15:16
"Где будет Медведев через 2 года - вопрос". Подоляк ответил на угрозы из-за ленд-лиза по газу Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Наталия Гурковская

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк ответил на угрозы заместителя председателя СБ РФ Дмитрия Медведева о не существовании Украины через два года в контексте возможного ленд-лиза по газу из США. По его словам, такое мог сказать только "маленький человек с большими комплексами".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление в Twitter.

"Если бы у российского империализма было лицо, это был бы Медведев. Маленький человек с большими комплексами, единственная возможность которого привлечь к себе внимание и самоутвердиться - брызнуть ядом в сторону Украины или угрожать миру.

Подоляк заверил, что "Украина была, есть и будет", а "где будет Медведев через 2 года - вопрос".

Как сообщалось, Украина предложила США соглашение о поставках сжиженного природного газа по ленд-лизу. Чтобы таким образом получить от американской стороны около шести миллиардов кубометров СПГ.

На это Медведев ответил, что в Кремле сомневаются, что Украина будет существовать через два года.

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