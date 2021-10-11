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Медведчуку вручили ходатайство об аресте с залогом на 1 млрд гривен

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Киев, Понедельник 11 октября 2021 12:46
Медведчуку вручили ходатайство об аресте с залогом на 1 млрд гривен Фото: нардеп Виктор Медведчук (kremlin.ru)
Автор: Олег Черныш

Народному депутату от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктору Медведчуку вручили ходатайство об аресте с залогом на 1 млрд гривен. До этого ему объявили новое подозрение в государственной измене и пособничестве терроризму.

Об этом РБК-Украина сообщил источник в прокуратуре.

"Сегодня Медведчуку вручено ходатайство о применении меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога", - сообщил источник.

По его словам, сегодня ходатайство будет передано для рассмотрения в суде.

Напомним, на прошлой неделе генпрокурор Ирина Венедиктова объявила, что прокуратура будет просить для Медведчука содержание под стражей с альтернативой внесения миллиарда гривен залога.

Новое подозрение касается его возможной причастности к организации контрабандных поставок угля с оккупированной территории Донбасса.

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