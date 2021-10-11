ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Медведчуку вручили клопотання про арешт із заставою на 1 млрд гривень

Новость на русском →
Київ, Понеділок 11 жовтня 2021 12:46
Медведчуку вручили клопотання про арешт із заставою на 1 млрд гривень Фото: нардеп Віктор Медведчук (kremlin.ru)
Автор: Олег Черниш

Народному депутату від "Опозиційної платформи - За життя" Віктору Медведчуку вручили клопотання про арешт із заставою на 1 млрд гривень. До цього йому оголосили нову підозру в державній зраді і пособництві тероризму.

Про це РБК-Україна повідомило джерело в прокуратурі.

"Сьогодні Медведчуку вручено клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою з альтернативою застави", - повідомило джерело.

За його словами, сьогодні клопотання буде передано для розгляду в суді.

Нагадаємо, минулого тижня генпрокурор Ірина Венедіктова оголосила, що прокуратура проситиме для Медведчука тримання під вартою з альтернативою внесення мільярда гривень застави.

Нове підозра стосується його можливої причетності до організації контрабандного постачання вугілля з окупованої території Донбасу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Віктор Медведчук держзрада
NEWS
Транспорт по COVID-сертифікатам: коли почнуть діяти нові обмеження
Транспорт по COVID-сертифікатам: коли почнуть діяти нові обмеження
DAILY
Ударна хвиля. Як швидко Україна наближається до піку епідемії "ковіду"
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Ударна хвиля. Як швидко Україна наближається до піку епідемії "ковіду"