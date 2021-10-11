Медведчуку вручили клопотання про арешт із заставою на 1 млрд гривень
Народному депутату від "Опозиційної платформи - За життя" Віктору Медведчуку вручили клопотання про арешт із заставою на 1 млрд гривень. До цього йому оголосили нову підозру в державній зраді і пособництві тероризму.
Про це РБК-Україна повідомило джерело в прокуратурі.
"Сьогодні Медведчуку вручено клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою з альтернативою застави", - повідомило джерело.
За його словами, сьогодні клопотання буде передано для розгляду в суді.
Нагадаємо, минулого тижня генпрокурор Ірина Венедіктова оголосила, що прокуратура проситиме для Медведчука тримання під вартою з альтернативою внесення мільярда гривень застави.
Нове підозра стосується його можливої причетності до організації контрабандного постачання вугілля з окупованої території Донбасу.