Венедиктова: для Медведчука попросят арест и залог на 1 млрд гривен

В деле народного депутата Виктора Медведчука прокуратура в суде попросит для него содержание под стражей. Также будут просить назначить альтернативу в виде залога на сумму 1 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию генпрокурора Ирины Венедиктовой и главы СБУ Ивана Баканова.

"Нельзя по такой категории дел идти безальтернативно. Поэтому прокуратура пойдет с ходатайством о содержании под стражей или с залогом в 1 млрд гривен", - отметила генпрокурор.

Она уточнила, что такой размер залога прокуратура определила с учетом того, что в отношении второго фигуранта дела Олега Кузяры шли в суд с таким же ходатайством.