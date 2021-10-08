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Венедиктова: для Медведчука попросят арест и залог на 1 млрд гривен

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Киев, Пятница 08 октября 2021 18:01
Венедиктова: для Медведчука попросят арест и залог на 1 млрд гривен Фото: Виктор Медведчук (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

В деле народного депутата Виктора Медведчука прокуратура в суде попросит для него содержание под стражей. Также будут просить назначить альтернативу в виде залога на сумму 1 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию генпрокурора Ирины Венедиктовой и главы СБУ Ивана Баканова.

"Нельзя по такой категории дел идти безальтернативно. Поэтому прокуратура пойдет с ходатайством о содержании под стражей или с залогом в 1 млрд гривен", - отметила генпрокурор.

Она уточнила, что такой размер залога прокуратура определила с учетом того, что в отношении второго фигуранта дела Олега Кузяры шли в суд с таким же ходатайством.

Напомним, глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что в этом деле будут новые подозрения, и следствие назовет новые "интересные фамилии".

Отметим, в деле фигурируют Медведчук, Кузяра, высшие должностные лица Украины, Национального банка, руководители террористов и представители власти в России.

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