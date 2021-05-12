Медведчук не просил убежища у РФ, Москва вряд ли сможет помочь, - Кремль

Подозреваемый в государственной измене народный депутат Виктор Медведчук не просил помощи или политического убежища в Российской Федерации. Но Москва вряд ли сможет помочь ему на фоне преследования в Украине.

В частности, он отметил, что Медведчук находится в Украине и ни за каким политическим убежищем не обращался.

"Он не обращался, насколько мне известно, за помощью, и вряд ли Россия может оказать ему какую-то помощь на фоне того преследования, которое сейчас имеет место", - заявил Песков.

Он также добавил, что в Кремле считают Медведчука в первую очередь якобы проукраинским политиком, который выступает за нормализацию отношений с Россией.