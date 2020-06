У Медведчука нашли общий бизнес с Коломойским в энергетике

Фото: Виктор Медведчук (РБК-Украина)

Также бизнес-связи между Медведчуком и Коломойским есть в металлургической отрасли

Председатель политрады "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктор Медведчук оказался партнером по бизнесу с олигархом Игорем Коломойским. В частности, журналисты программы "Схемы" обнаружили в них связи в отраслях энергетики и металлургии.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Отмечается, что немало фирм Медведчука, зарегистрированные за рубежом на его жену - Оксану Марченко. Фирмы эти владеют долями в украинских компаниях, а партнером в бизнесе является Коломойский. Кроме энергетики и металлургии они имеют общие интересы в сфере логистики нефтепродуктов и медиа-бизнесе.

Энергетика: "Львовоблэнерго", "Прикарпатьеоблэнерго", "Запорожьеоблэнерго".

"По данным Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка Украины (Smida), 88% акций "Прикарпатьеоблэнерго" записаны на пять кипрских фирм: Margaroza Commercial Ltd (25%), Lex Perfecta Ltd (25%), Kerelio Commercial Ltd (12,7%), Miosaria Commercial Ltd (12,5%) и Zocatini Enterprises Ltd (12,5%)", - отмечается в расследовании "Схем".

Совладельцем и конечным бенефициаром всех пяти фирм является жена Медведчуука. В "Прикарпатьеоблэнерго" на запрос журналистов ответили, что информации об этом у них нет.

Что касается "Львовоблэнерго", то 89% акций записаны на эти же кипрские фирмы, поэтому доля семьи народного депутата может составлять до 44% акций энергокомпании.

"Еще около 5% акций облэнерго владеет кипрская Wadless Holdings Ltd. Эта фирма является близкой к окружению бизнесмена Игоря Коломойского - в 2018 году она подавала иск к полугосударственной ПАО "Укрнафта" о взыскании дивидендов за 2011-2014 годы и их несвоевременную уплату", - указано в расследовании.

Также установлено, что компании Wadless Holdings Ltd. принадлежит 9% акций латвийского PrivatBank, его основным акционером является украинский "Приватбанк", совладельцем которого был Коломойский.

В "Запорожьеоблэнерго" контрольний пакет акций у государства - 60,2%. А более 35% акций - у трех кипрских фирм: Lex Perfecta Ltd (16,5%), Bikontia Enteprises Ltd (12,3%) и Kerelio Commercial Ltd (7,1%). Обладательницей первой и третьей вновь оказалась жена Медведчука, таким образом его семье принадлежит 12% акций энергетического общества.

А вот компанию Bikontia Enteprises связывают с бизнесменом российского происхождения Константином Григоришиным и Игорем Коломойским.

Металлургия: "Днепроспецсталь" и "Запорожский завод ферросплавов". "Днепроспецсталь" производит детали из нержавеющей стали.

"Более 91% акций предприятия записанные на пять кипрских фирм: Venox Holdings Ltd (47,1%), Gazaro Ltd (16,5%), Boundryco Ltd (11%), Middleprime Ltd (9,8%), Crascoda Holdings Ltd (6,7%)", - сообщают "Схемы".

Контролирует завод бизнес-группа "Приват" и VS Energy - она принадлежит Александру Бабакову, ексдепутату Госдумы России от партии "Единая Россия".

А недавно Виктор Медведчук внес в декларацию вышеуказанные фирмы - это Gazaro Ltd, Boundryco Ltd и Crascoda Holdings Ltd. В целом у них 34,2% акций завода, бенефициаром этих фирм депутат является частично. Таким образом конкретно семья Медведчука является конечным бенефициаром минимум 17% акций "Днепроспецстали".

У "Запорожского завода ферросплавов" 90% акций записаны на пять кипрских фирм: Soltex Ltd (22,4%), Matrimax Ltd (22,4%), Tapesta Ltd (18,8%), Walltron Ltd (18,6%) и Halefield Holdings Ltd (7,7%).

Почти половиной завода владеет семья Медведчука, который задекларировал 4 из 5 компаний-собственников завода. Это оффшорные компании с Британских Виргинских островов, они совокупно владеют 41% акций завода в Запорожье.

Пятая компания, которая указана в структуре собственности завода - кипрская Halefield Holdings Ltd. "Схемы" предполагают, что эта фирма может входить в состав условной группы "Приват", поскольку ранее она уже фигурировала как одна из крупнейших фирм по объемам операций с кипрским филиалом "Приватбанка".

Напомним, ранее "Схемы" сообщали, что жена Виктора Медведчука, телеведущая Оксана Марченко, владеет почти 25% акций телеканалов 1+1, 2+2 и ТЕТ.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: РБК-Украина